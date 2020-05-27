Pundit Arena Daily GAA Trivia Challenge – Day 19

Welcome to day 19 of Pundit Arena’s daily GAA trivia challenge.
Each day, we’ll give you 20 questions and 20 clues, similar to a crossword, and you have to guess the answers before the time runs out.
It's very tricky today. 😬
Let's see if you can score 15/20 or over. https://t.co/JK0el9iPBm
— Pundit Arena (@PunditArena) May 26, 2020
So, for example, if the clue was, ‘The All-Ireland finals take place here’ the answer would be, ‘Croke Park’.
You have five minutes to try to get all 20. Let us know what score you get, and what time you complete today’s trivia challenge in.
It's a tough one today so anything over 16/20 is a terrific score. 👀https://t.co/7COKNrahDa
— Pundit Arena (@PunditArena) May 25, 2020
And be sure to challenge your friends. Don’t forget to check out our other trivia challenges and GAA quizzes which are listed below.
If the quiz does not display below, just click here.
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Follow the links below for our other GAA trivia challenges.
Pundit Arena Daily GAA Trivia Challenge – Day 1
Pundit Arena Daily GAA Trivia Challenge – Day 2
Pundit Arena Daily GAA Trivia Challenge – Day 3
Pundit Arena Daily GAA Trivia Challenge – Day 4
Pundit Arena Daily GAA Trivia Challenge – Day 5
Pundit Arena Daily GAA Trivia Challenge – Day 6
Pundit Arena Daily GAA Trivia Challenge – Day 7
Pundit Arena Daily GAA Trivia Challenge – Day 8
Pundit Arena Daily GAA Trivia Challenge – Day 9
Pundit Arena Daily GAA Trivia Challenge – Day 10
Pundit Arena Daily GAA Trivia Challenge – Day 11
Pundit Arena Daily GAA Trivia Challenge – Day 12
Pundit Arena Daily GAA Trivia Challenge -Day 13
Pundit Arena Daily GAA Trivia Challenge -Day 14
Pundit Arena Daily GAA Trivia Challenge -Day 15
Pundit Arena Daily GAA Trivia Challenge – Day 16
Pundit Arena Daily GAA Trivia Challenge – Day 17
Pundit Arena Daily GAA Trivia Challenge – Day 18
Or follow the links below for previous editions of our daily sports quiz
Daily Sports Quiz Challenge – Day 1
Daily Sports Quiz Challenge – Day 2
Daily Sports Quiz Challenge – Day 3
Daily Sports Quiz Challenge – Day 4
Daily Sports Quiz Challenge – Day 5
Daily Sports Quiz Challenge – Day 6
Daily Sports Quiz Challenge – Day 7
Daily Sports Quiz Challenge – Day 8
Daily Sports Quiz Challenge – Day 9
Daily Sports Quiz Challenge – Day 10
Daily Sports Quiz Challenge – Day 11
Daily Sports Quiz Challenge – Day 12
Daily Sports Quiz Challenge – Day 13
Daily Sports Quiz Challenge – Day 14
Daily Sports Quiz Challenge – Day 15
Daily Sports Quiz Challenge – Day 16
Daily Sports Quiz Challenge – Day 17
Daily Sports Quiz Challenge – Day 18
Daily Sports Quiz Challenge – Day 19
Daily Sports Quiz Challenge – Day 20
Daily Sports Quiz Challenge – Day 21
Daily Sports Quiz Challenge – Day 22
Daily Sports Quiz Challenge – Day 23
Daily Sports Quiz Challenge – Day 24
Daily Sports Quiz Challenge – Day 25
Daily Sports Quiz Challenge – Day 26
If it’s GAA you are here for though, then try some of our other Gaelic games related quizzes.
Big Fat Quiz of the Decade – 1990s
Big Fat Quiz of the Decade – 2000s
Big Fat Quiz of the Decade – 2010s
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